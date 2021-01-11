В Ярославской области ожидаются морозы до минус 30 градусов

В Ярославской области в ближайшие несколько дней прогнозируется похолодание до минус 29 градусов. По данным специалистов центра погоды «Фобос», морозы в регион придут из-за начавшегося ультраполярного вторжения холодных масс воздуха из Сибири и из Арктики на территорию Центральной России, в том числе и в Ярославскую область.

В понедельник 11 января в конце дня ожидается понижение температуры до минус 20 градусов. Метеорологи предупреждают, что наиболее сильные морозы в Ярославской области ожидаются в предстоящие четверг и пятницу – до минус 28-29 градусов. Синоптики отмечают, что ощущаться холод будет как минус 30-32 градуса.

По прогнозам синоптиков, морозы в регионе продержаться до конца первой рабочей недели. По информации специалистов центра погоды «Фобос», таких низких температур воздуха в регионах Центра России не наблюдалось на протяжение последних трех лет.