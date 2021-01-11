Самые популярные сериалы 2020 года на российском ТВ*

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*Данные Mediascope среди зрителей старше 4 лет во всех российских городах.
** Отображает число зрителей от общего населения страны.
*** Отображает число зрителей от всех зрителей с включенным телевизором.
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*Данные Mediascope среди зрителей старше 4 лет во всех российских городах.
** Отображает число зрителей от общего населения страны.
*** Отображает число зрителей от всех зрителей с включенным телевизором.
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