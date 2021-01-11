Самые популярные сериалы 2020 года на российском ТВ*

Название Телеканал Рейтинг, %** Доля, %*** Начало показа Диверсант.Крым Первый канал 8,2 29,7 9 мая Зулейха открывает глаза Россия 1 6,4 20 13 апреля Паромщица Россия 1 6 19,1 30 марта Магомаев Первый канал 4,8 16,5 9 марта Казанова Первый канал 4,8 16,2 9 ноября Спасская Россия 1 4,7 18,7 28 сентября Джульбарс Первый канал 4,7 16,2 27 апреля Грозный Россия 1 4,6 16,4 23 ноября Большие надежды Россия 1 4,6 16,1 10 февраля Ученица Мессинга Первый канал 4,5 17,1 20 января

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*Данные Mediascope среди зрителей старше 4 лет во всех российских городах.

** Отображает число зрителей от общего населения страны.

*** Отображает число зрителей от всех зрителей с включенным телевизором.