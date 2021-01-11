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Самые популярные сериалы 2020 года на российском ТВ*

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Название Телеканал Рейтинг, %** Доля, %*** Начало показа
Диверсант.Крым Первый канал 8,2 29,7 9 мая
Зулейха открывает глаза Россия 1 6,4 20 13 апреля
Паромщица Россия 1 6 19,1 30 марта
Магомаев Первый канал 4,8 16,5 9 марта
Казанова Первый канал 4,8 16,2 9 ноября
Спасская Россия 1 4,7 18,7 28 сентября
Джульбарс Первый канал 4,7 16,2 27 апреля
Грозный Россия 1 4,6 16,4 23 ноября
Большие надежды Россия 1 4,6 16,1 10 февраля
Ученица Мессинга Первый канал 4,5 17,1 20 января

*Данные Mediascope среди зрителей старше 4 лет во всех российских городах.

** Отображает число зрителей от общего населения страны.

*** Отображает число зрителей от всех зрителей с включенным телевизором.

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