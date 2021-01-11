Китайские автопродажи упали на 6,8% в 2020 году

Продажи пассажирских автомобилей в Китае в 2020 году снизились на 6,8%, до 19,3 млн. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). Тем самым китайские автопродажи падают уже третий год подряд: в 2019 году они снизились на 8%, а в 2018 году — на 2,8%.

При этом влияние пандемии COVID-19 на продажи автомобилей в Китае оказалось намного менее существенным, чем ожидалось ранее. Весной, после снижения автопродаж в марте на 41%, аналитики CAAM прогнозировали, что сокращение продаж за 2020 год в целом достигнет 15–25%. «В первом квартале (2020 года.— “Ъ”) мы прогнозировали намного-намного худший результат»,— отметил и аналитик компании IHS Markit по автомобильному рынку Линь Хуайбинь.

К концу прошлого года китайские автопродажи вернулись к росту — в декабре они увеличились на 6,6%. CAAM ожидает, что в 2021 году продажи автомобилей в Китае вырастут на 7%.

Яна Рождественская