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«Диверсант.Крым» стал самым популярным телесериалом года

По данным Mediascope за 2020 год, наиболее популярным сериалом на российском телевидении оказался четырехсерийный «Диверсант.Крым», который целиком вышел на «Первом канале» 9 мая без рекламы. Это третья часть франшизы о советских разведчиках, ее смотрели 29,7% россиян с включенным в тот момент телевизором (доля), или 8,2% населения (рейтинг). На втором месте — «Зулейха открывает глаза», главная сериальная премьера «России 1» прошлого года, на третьем — мелодрама «Паромщица» от этого же канала. Это данные Mediascope по аудитории старше четырех лет во всех российских городах, рассчитанные по усредненным показателям всех выпусков телесериалов, вышедших на ТВ в прошлом году.

Сериалы — репутационно важная зона конкуренции между телеканалами; в топ-10 вошли только проекты «Первого канала» и «России 1» — по пять от каждого (см. таблицу). «Россия 1» остается самым популярным каналом в стране, его среднегодовая доля составила 12,4% против 12% в 2019-м. У «Первого» она снизилась с 10,6% до 10,5%, НТВ вырос с 9% до 9,4%.

Данные по популярности сериалов у интернет-компаний отличаются от телевизионных. В конце прошлого года пользователи «Кино Mail.ru» назвали лучшими российскими сериалами года «Перевал Дятлова» (канал ТНТ и видеосервис Premier), «257 причин, чтобы жить» (видеосервис Start) и «Казанова» («Первый канал»). Пользователи «Кинопоиск HD» среди сериалов чаще всего выбирали оригинальные проекты этого сервиса «Последний министр», «Проект "Анна Николаевна"» и «Беспринципные».

Интернет-компании тратят на создание оригинального контента, в основном только на сериалы, «однако максимальную аудиторию собирают вовсе не сериалы, это ошибочное мнение», критиковал онлайн-платформы гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст на конференции TV2B. Сериалы, снятые для интернет-платформ, меньше подвержены цензуре, поэтому могут привлечь новую аудиторию, но такой контент «в стиле HBO» в целом интересен лишь 5–7% населения, считает руководитель «Первого».

Анна Афанасьева


Самые популярные сериалы 2020 года на российском ТВ*

Название Телеканал Рейтинг, %** Доля, %*** Начало показа
Диверсант.Крым Первый канал 8,2 29,7 9 мая
Зулейха открывает глаза Россия 1 6,4 20 13 апреля
Паромщица Россия 1 6 19,1 30 марта
Магомаев Первый канал 4,8 16,5 9 марта
Казанова Первый канал 4,8 16,2 9 ноября
Спасская Россия 1 4,7 18,7 28 сентября
Джульбарс Первый канал 4,7 16,2 27 апреля
Грозный Россия 1 4,6 16,4 23 ноября
Большие надежды Россия 1 4,6 16,1 10 февраля
Ученица Мессинга Первый канал 4,5 17,1 20 января

*Данные Mediascope среди зрителей старше 4 лет во всех российских городах.

** Отображает число зрителей от общего населения страны.

*** Отображает число зрителей от всех зрителей с включенным телевизором.

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