Фармкомпании обрабатывают рак

Растущий рынок онкологических препаратов, востребованных в том числе на госзаказе, привлекает новых игроков. Семь таких лекарств регистрирует поставщик препарата от COVID-19 «Арепливир» ГК «Промомед». Это может дать группе доступ к рынку с оборотом свыше 160 млрд руб. Но здесь уже работают «Фармстандарт» Виктора Харитонина и «Фармасинтез» Викрама Пунии, конкурировать с которыми будет сложно.

Структура фармацевтической ГК «Промомед» Петра Белого — ООО «Промомед Рус» — подала заявки на регистрацию семи онкологических препаратов и трех лекарств для терапии ВИЧ. Это следует из данных реестра лекарственных средств. Оба направления новые для «Промомеда». До этого группа специализировалась на выпуске антибиотиков, обезболивающих и др. на заводе «Биохимик» в Саранске. Летом прошлого года «Промомед» также вывел на рынок аналог фавипиравира под брендом «Арепливир» для лечения COVID-19.

Онкологические препараты — абсолютные лидеры рынка, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, на эти лекарства приходится 12–13% продаж, или примерно 165 млрд руб. в оптовых ценах в год. Как следует из данных реестра, структура «Промомеда» хочет зарегистрировать аналоги леналидомида, сунитиниба, пазопаниба, гефитиниба, сорафениба, эверолимуса и абиратерона. В год государство тратит на закупку этих лекарств более 24 млрд руб., следует из данных Минздрава и Headway Company. Для терапии ВИЧ «Промомед Рус» хочет зарегистрировать аналоги ралтегравира, дарунавира и атазанавира. По подсчетам RNC Pharma, ежегодный госзаказ на эти лекарства превышает 10 млрд руб.

Председатель совета директоров управляющей компании «Промомед ДМ» Петр Белый заявил “Ъ”, что развитие портфеля препаратов для лечения онкологических заболеваний — одно из приоритетных в стратегии группы. По его словам, производство новых лекарств планируется организовать на базе «Биохимика». В расширение бизнеса будет направлено около 7 млрд руб. в ближайшие годы. На первом этапе производить новые препараты «Промомед» намерен из импортных субстанций, но, по словам господина Белого, в перспективе компания наладит выпуск собственных.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк отмечает, что рынок противораковых лекарств потенциально больше, чем антибиотиков, и будет расти, поскольку спрос на них превышает текущий объем потребления, а спрос на антибиотики существенно не увеличивается. Сегмент препаратов против ВИЧ может быть привлекателен с точки зрения вытеснения зарубежных игроков, добавляет он. Николай Беспалов указывает, что большую часть выручки «Промомеду» приносит розничное направление, перспективы которого с учетом падения доходов населения сложные. Фармацевтический рынок РФ в ближайшие годы будет развиваться в основном за счет госсектора, указывает он. Эксперт напоминает, что выйти в новые сегменты «Промомед» сможет не раньше истечения срока патентной защиты оригинальных версий лекарств. В Pfizer, которой принадлежат права на оригинал сунитиниба — сутент,— рассказали, что лекарство остается под патентной защитой до 31 августа 2022 года. Патент на противоопухолевый препарат «Нексавар» Bayer действует до 2022 года.

Конкурентами «Промомеда» в новых сегментах станут крупнейший игрок на рынке госзаказа лекарств «Фармстандарт» Виктора Харитонина, «Фармасинтез» Викрама Пунии, а также «Натива». «Фармстандарт», к примеру, в 2020 году заключил с Минздравом трехлетний контракт на поставку леналидомида на общую сумму 20,6 млрд руб. В «Фармстандарте» и «Нативе» на вопросы “Ъ” не ответили, в «Фармасинтезе» от комментариев отказались. Как отмечает господин Шуляк, «Натива» и «Фармасинтез» имеют не только свое производство, но и сильные GR-позиции и развернутые каналы продаж, потому нового игрока ждет конкурентная борьба, а выход на рынок госзаказа может быть проблематичен.

Александр Осипов