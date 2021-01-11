В подвале многоквартирного дома в Ростове-на-Дону нашли крупный схрон оружия и боеприпасов

Оперативники задержали жителя одного из многоквартирных домов в Ростове-на-Дону. Правоохранители подозревают его в незаконном приобретении и хранении оружия. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

В подвале дома правоохранители обнаружили крупный схрон оружия и боеприпасов, в который входили 28 гранат Ф-1, а также 4 штуки РГД-5, 28 запалов УЗРГМ-2, пистолет ТТ с глушителем, пистолет ПМ с глушителем, пистолет «Наган», автомат Калашникова, пистолет-пулемет «Кедр», винтовка Мосина, винтовка «Маузер», восемь банок пороха и 1,8 тыс. патронов разного калибра. По данным ведомства, мужчина незаконно хранил основные части и комплектующие оружия, оборудование для изготовления боеприпасов.

Сейчас подозреваемый задержан, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223 (незаконное изготовление оружия) и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

Наталья Шинкарева, Ростов-на-Дону