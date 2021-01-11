Ресторанная группа «Чеховъ» запускает доставку ежедневных рационов здорового питания «Доктор Чехов»

Забота о здоровье и правильном питании сегодня основной вопрос для многих людей, и задача компании — сделать правильное питание максимально вкусным и полезным.

Основными преимуществами нового продукта станут высокое качество используемых ингредиентов, богатый и насыщенный вкус блюд. Каждый рацион — это программа для снижения веса, поддержания формы или набора мышечной массы; свежие фермерские продукты без ГМО и суперфуды на вашем столе каждый день; полностью сбалансированная по калорийности, белкам, жирам и углеводам программа.

Заказать рационы можно на сайте или в мобильном приложении. Доставка будет осуществляться по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на следующий после заказа день с 06:00 до 12:00. Для компании забота об экологии не пустой звук, поэтому ресторанная группа берет на себя ответственность по утилизации использованной упаковки, то есть можно просто отдать упаковку от использованных рационов курьеру при доставке следующей партии.

Рационы разработаны шеф-поваром Артемом Волчеком совместно с практикующим нутрициологом Ириной Романченко. «В наших рационах свежие и натуральные продукты без ГМО и вредных ингредиентов, — рассказывает Артем Волчек. — Мы используем дикую рыбу, которая выросла в естественных условиях, диетические и низкокалорийные десерты без сахара и пшеничной муки, приносящие не только удовольствие, но и пользу. Наши рационы с высоким содержанием клетчатки благотворно влияют на очищение кишечных стенок, работу ЖКТ, снижение чувства голода и способствуют профилактике преждевременных заболеваний. В них полностью отсутствуют простые углеводы, приводящие к скачкам инсулина и вызывающие приступы голода и упадок сил. Важно, что мы применяем основные принципы совместимости продуктов: многие люди не подозревают, что привычная котлета с рисом не сочетаются вместе друг с другом и для нашего ЖКТ являются тяжелой пищей. Мы учли все ключевые правила, и после каждого рациона вы будете чувствовать легкость и прилив энергии. Растительные масла — одни из самых сильных антиоксидантов, защитников наших клеток и источник витамина Е. Мы используем таки масла, как льняное, оливковое, тыквенное, кедровое и другие. Такие маленькие и такие полезные — это про семена. Их вы встретите у нас и в салатах, и в десертах, и в основных блюдах. Они примут на себя удар ядов и токсинов и выведут их из организма, дадут жирные кислоты Омега-3, 6 и 9 и сохранят целостность клеточных мембран. У нас вы не встретите обычную соль. В приготовлении мы используем йодированную соль, которая помогает бороться с дефицитом йода в организме. Обратите внимание на обилие морепродуктов. В них больше всего йода для здоровья щитовидной железы — “королевы обмена веществ”. К тому же есть морепродукты можно, не опасаясь за фигуру.

Важной особенностью наших рационов является индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы поможем подобрать вам правильные продукты и получить бесплатную консультацию диетолога. Ждем вас на сайте».