За «ковидный» год муниципальный долг Воронежа сократился на 802 млн рублей

За счет перекредитования под меньший процент, досрочного погашения коммерческих кредитов собственными средствами и замещения их бюджетными с ценой обслуживания в 0,1% годовых за 2020 год задолженность мэрии Воронежа перед банками сократилась на 1,14 млрд руб. Об этом рассказала в ходе еженедельной планерки в горадминистрации руководителя управления финансово-бюджетной политики мэрии Елена Муромцева. По ее словам, на уплате процентов город сэкономил 71 млн руб., а «в целом объем муниципального долга уменьшился на 802 млн руб.».

Мэр Вадим Кстенин напомнил, что по итогам 2016 года объем муниципального долга составлял почти 8 млрд руб., или 93% собственных доходов бюджета. «Долги и проценты по ним душили нашу экономику. Системная работа по снижению задолженности, начатая еще по поручению Александра Гусева (экс-градоначальник, сейчас - глава региона. - «Ъ-Черноземье»), позволила нам за эти годы только на процентах сэкономить в общей сложности 500 млн руб., так как муниципальный долг за это время мы сократили более чем в два раза - до 3,5 млрд руб.»,– резюмировал господин Кстенин.

С какими показателями принят бюджет Воронежа на 2021 год, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков