Dr. Martens проведет IPO в Лондоне

Британская инвесткомпания Permira приняла решение о продаже части своей доли в производителе обуви Dr. Martens через IPO, сообщает Financial Times. Первичное размещение акций компании пройдет на Лондонской фондовой бирже.

Permira приобрела бренд Dr. Martens в 2013 году, выкупив 91,5% акций британского производителя обуви R Griggs Group. По данным источников, за производителя Dr. Martens предлагали от £120 млн до £200 млн. Среди интересовавшихся покупкой Dr. Martens был, в частности, инвестиционный фонд Pamplona Capital, связанный с Михаилом Фридманом. Однако Permira предложила £300 млн и в итоге обогнала конкурентов в борьбе за легендарный бренд.

Сама Permira впервые задумалась о продаже Dr. Martens еще в 2019 году. Среди вариантов рассматривались как прямая продажа своей доли в обувном производителе, так и размещение акций на бирже. В итоге инвестфонд решил продать часть своей доли в обувном производителе. При этом в ходе IPO будут проданы как акции, принадлежащие сейчас Permira, так и некоторых других действующих акционеров. Компания не планирует проведения допэмиссии. После IPO доля акций производителя Dr. Martens, находящихся в свободном обращении, составит не менее 25%.

По состоянию на март 2020 года годовая выручка Dr. Martens составила £672 млн, а прибыль — £184 млн. При этом, несмотря на пандемию COVID-19, продажи компании в прошлом году не упали, а по итогам первых шести месяцев 2020/21 финансового года (апрель—сентябрь), напротив, выросли на 18% по сравнению с предыдущим годом.

Кирилл Сарханянц