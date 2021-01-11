«Интерес к шахматам возродился»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, почему шахматы снова стали популярны в мире.

Есть и положительные итоги 2020 года — это, как ни удивительно, возрождение интереса в мире, и в России в особенности, к древнейшей спортивной игре — шахматам. Так уж совпало, что осенью на экраны, вернее, на просторы интернета, вышел мини-сериал Netflix «Ход королевы», а в октябре в МДМ на Фрунзенской прошла премьера мюзикла «Шахматы» продюсера Дмитрия Богачева и компании «Бродвей Москва». Теперь френды обсуждают сериал, а на ступенях Дворца молодежи толпятся кучи фанатов, сам видел.

Российская шахматная федерация затеяла public talk на тему роста популярности игры. Того и гляди, как когда-то в моей юности, начнут транслировать матчи на городских экранах, и бульвары как в детстве снова заполнятся играющими пенсионерами. Кстати, последняя сцена сериала, снятого с достаточным уважением к советским людям, как раз показывает, как молодую шахматистку Бет Хармон узнают парковые игроки во главе с Будрайтисом и ласково называют Лизой.

А вообще в ее образе много от Бобби Фишера, конечно. Консультировал сериал 13-й чемпион мира Каспаров. А вот мюзикл «Шахматы» в России патронировал другой, 12-й чемпион — Карпов. Как считает сам Анатолий Евгеньевич, главный герой списан с него, и зовут того Анатолий Евгеньевич Серебровский, тут явная аллюзия к Спасскому, фамилии и судьбе. Все знают, что сэр Тим Райс, который писал стихи к «Суперзвезде», задумал проект в 1972-м, когда в Рейкьявике Фишер выиграл у Спасского и стал чемпионом, 11-м по счету, а окончательно оформил проект в 1981-м в Мерано, где Карпов обыграл претендента Корчного, невозвращенца.

Музыку написали Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон, два B из ABBA, поэтому часто характерные инструментальные рифы в начале композиции заставляют ностальгически улыбаться, а песня One Night In Bangkok — это просто классическая композиция группы. Необходимо отметить, что «Шахматы», впервые поставленные в Лондоне в 1986-м, не являются франшизой, это совершенно самостоятельная постановка под контролем авторов. Режиссер — худрук театра Пушкина Евгений Писарев, художник — великолепный сценограф из «Современника» Николай Симонов, автор русского текста — поэт и гитарист Алексей Иващенко.