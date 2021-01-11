СКР предъявил обвинение хозяйке тюменского пансионата, где в пожаре погибли семь человек

Следственные органы Следственного комитета РФ (СКР) по Тюменской области предъявили обвинение 53-летней хозяйке частного пансионата для пожилых людей, в котором во время пожара погибли семь человек. Ей инкриминируют ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, пожар произошел вечером 9 января в доме на улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района. Как сообщили в пресс-службе СКР, предполагаемым очагом пожара стала баня обвиняемой. В результате погибли семь пожилых людей, которые проживали в доме обвиняемой. Женщина за деньги ухаживала за ними по устному договору с их родственниками. «Самостоятельно выбраться из горящего дома потерпевшие не смогли и умерли от отравления окисью углерода»,— сообщили в СКР. Хозяйка пансионата была сразу задержана, в отношении нее судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным местных СМИ, владелицей пансионата является Ольга Вильямсон. Учреждение называлось «Добрые люди». Стоимость пребывания в пансионате составляла 900 руб. в сутки. Местные власти заявили, что пансионат работал нелегально.

Следователи уже допросили обвиняемую, свидетелей, назначили судебно-медицинские экспертизы, изъяли документацию. Кроме того, следователи устанавливают юридический статус пансионата, в котором проживали погибшие. Отметим, что по поручению губернатора Александра Моора региональные власти начали работу по выявлению нелегальных частных домов престарелых. К работе подключены органы здравоохранения, муниципальные власти и полиция.

Подробнее о ЧП — в материале “Ъ” «Дома престарелых потребовали особого контроля».

Татьяна Дрогаева, Екатеринбург