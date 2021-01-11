Тренер по фигурному катанию Мишин заразился COVID-19

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин заразился коронавирусом. Господину Мишину 79 лет. Он лечится амбулаторно. С начала пандемии в России заразились 3,4 млн человек.

«Я заразился коронавирусом. Чувствую себя так, что как только получу отрицательный тест, сразу отправлюсь на каток. 3-го (января.— “Ъ”) заболел, тест пока позитивный, аппетита нет, вкусов не ощущаю, но температуры тоже нет. Только слабость. Молиться богу надо, чтобы так переболеть коронавирусом»,— сказал Мишин «РИА Новости».

Он рассказал ТАСС, что ранее заболела его жена, Татьяна Мишина, она заразилась в Челябинске. Мишин уточнил, что он не госпитализирован.

Алексей Мишин начал тренерскую карьеру в 1973 году, до этого выступал в парном катании. Среди его учеников Алексей Урманов, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Елизавета Туктамышева, Каролина Костнер, Софья Самодурова и Михаил Коляда.