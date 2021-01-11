Диджитал-детокс Гарри и Меган

По сообщениям источников, близких к семье, принц Гарри и Меган Маркл, год назад отказавшиеся от привилегий членов монаршей семьи, теперь отказались от использования Instagram, Twitter и Facebook.

На данный момент страницы семьи на самых популярных платформах еще доступны к просмотру. У Гарри и Меган более 10 млн подписчиков на официальном аккаунте в Instagram @sussexroyal. При этом они не делились никакими публикациями с марта 2020 года. Кроме того, сообщается, что у пары нет планов использовать социальные сети для продвижения своего благотворительного фонда Archewell Foundation.

Осенью 2020 года Меган Маркл приняла участие в подкасте Teenager Therapy, посвященному Всемирному дню психического здоровья. В нем она призналась, что считает себя самым троллируемым человеком в 2019 году, но после того, как она родила ребенка и все время посвящала ему, покинув социальные сети, нападки сошли на нет.

Это решение можно также воспринимать как часть отказа и от королевской жизни. Поскольку такие фигуры, как королева, принц Уэльский, герцогиня Корнуоллская, герцог и герцогиня Кембриджские, используют социальные сети для связи с общественностью.