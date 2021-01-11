Сочи ждет большая модернизация

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Круглогодичный курорт становится все более популярным среди россиян и иностранных гостей, об этом свидетельствует статистика новогодних праздников. За десять новогодних дней объем турпотока достиг 270 тысяч человек, что на 11% выше, чем годом ранее. Однако для дальнейшего развития курорта необходимо решить целый комплекс проблем, некоторые из которых возникли десятилетия назад, например, в сфере ЖКХ. Часть водоводов курорта строилась в 1960-1970-х годах и изношена на 90%. Сейчас более половины сельских поселений не обеспечены питьевой водой из централизованных систем водоснабжения.

Решить этот и многие другие вопросы, связанные с развитием Сочи, поможет целевая программа, которая в данный момент рассматривается на уровне федеральной власти. Возможность ее создания в начале января обсуждалась на совещании под председательством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина.

Предварительно край направил в Минстрой РФ перечень мероприятий, которые планируют реализовать в городе до 2030 года. Он поможет в определении необходимых мер поддержки. Речь идет о создании порядка 100 учреждений образования и культуры, объектов газоснабжения, дорожной инфраструктуры, благоустройстве придомовых территорий, переселении граждан из ветхого и аварийного жилья.

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, поддержка правительства РФ позволит эффективнее и быстрее решить ряд социальных вопросов, а также модернизировать городскую систему ЖКХ. «Сочи с каждым годом становится все более привлекательным для жителей России и с точки зрения отдыха, и жизни. Население города постоянно растет, соответственно, увеличиваются нагрузки на социальную, инженерную инфраструктуру. В Большом Сочи необходимо решать целый комплекс проблем, многие из которых копились десятилетиями. И здесь мы видим большую поддержку со стороны правительства России», – сообщил Вениамин Кондратьев журналистам. По его словам, отдельная федеральная программа по развитию города поможет ускорить процесс строительства школ, детсадов, модернизации коммунальной инфраструктуры. Сделать весь Сочи по-настоящему комфортным для жизни.

Подобная работа в муниципалитете уже ведется. В данный момент разрабатывается новый генеральный план города, подразумевающий возведение необходимой социальной и инженерной инфраструктуры. Как отметил губернатор, в документе будут четко зафиксированы участки под будущие школы, детсады, парки и скверы. «Мы системно подходим к этим вопросам, но, безусловно, без федеральной поддержки не решим проблемы, связанные, например, с масштабной модернизацией системы ЖКХ. Она требуют значительных вложений», – отметил Вениамин Кондратьев.

В помощь краевой и местной власти в решении этих вопросов министр строительства и ЖКХ РФ поручил создать специальную рабочую группу.

Уже 9 января в продолжении этой темы первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко и глава Сочи Алексей Копайгородский обсудили алгоритм первоочередных действий по решению вопросов градостроительной политики и модернизации жилищно-коммунального хозяйства города-курорта. Итогом встречи стало решение о создании двух рабочих межведомственных групп для реализации намеченных планов. Одна будет заниматься градостроительными вопросами, другая – проблемами в сфере ЖКХ.

Также был очерчен ряд предстоящих мероприятий, которые будут реализовываться в городе-курорте. Например, совместно с Росгеологией пройдет разведка имеющихся запасов питьевой воды. По вопросу переселения из аварийного фонда администрация города Сочи должна проработать механизм выделения первоочередных площадок, расселение которых может иметь инвестиционную привлекательность. Также сообщалось, что согласование нового генплана будет осуществляться на уровне профильных федеральных министерств и ведомств. Работа по нему будет завершена в максимально сжатые сроки.

Подводя итоги совещания первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко отметил, что успех в решении всех этих вопросов во многом зависит от слаженной и синхронной работы сочинского муниципалитета. «Мы обсудили основные вопросы, которые стоят сегодня перед городом. Как и у любого муниципалитета, у Сочи есть свои проблемы. Это и берегоукрепление, и расселение из ветхого аварийного жилья, строительство социальных объектов, развитие коммунальной инфраструктуры. Отдельно хотелось бы поблагодарить и министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзулина, и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева за внимание, которое уделяется сегодня городу Сочи. На решение этих вопросов будут направлены значительные средства», – рассказал Андрей Алексеенко.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края