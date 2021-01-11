HP представила новый ноутбук-трансформер Elite Folio

Американская компания HP на конференции разработчиков CES 2021 представила ноутбук Elite Folio, который может складываться как планшет. В режиме планшета он может работать как с подставкой, так и без нее.

Устройство обладает дисплеем диагональю 13,5 дюйма (примерно 34,3 см) с разрешением 1920x1280 и поддержкой сенсорного управления. Благодаря специальному креплению ноутбук может работать как в традиционном режиме, так и складываться как планшет, также нижняя часть может служить подставкой для экрана.

Устройство работает на аппаратной платформе Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2, обладает 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем на 512 ГБ, фронтальной камерой 720p, а также поддерживает 5G. Заявленное время работы аккумулятора — 24 часа 30 минут. На данный момент нет информации о цене и дате выхода устройства.

Евгений Федуненко