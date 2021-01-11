Экс-гендиректора уральского завода приговорили к условному сроку за передачу технологий в Китай

Новоуральский городской суд приговорил бывшего гендиректора ООО «Атоммашкомплекс Уральский электрохимический комбинат» (АМК УЭХК) Тараса Крокоса к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, сообщили в пресс-службе суда.

Его признали виновным в незаконной передаче иностранной организации технологий, которые заведомо для него могут быть использованы при создании оружия массового поражения и в отношении которых установлен экспортный контроль (ч. 3 ст. 189 УК РФ).

Тарас Крокос возглавлял АМК УЭХК с 2014 по 2019 год. Суд установил, что во время работы в компании он имел доступ к конструкторской документации на изготовление лодочек, используемых для карботермического синтеза и изготовления таблеток смешанного нитридного уран-плутониевого топлива, которое может быть использовано при создании ядерного оружия.

С ноября 2016 по январь 2017 года осужденный решил передать документацию иностранной организации для привлечения АМК УЭХК прибыли в размере 25 млн руб., говорится в сообщении. Не имея необходимой лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК России), господин Крокос направил документацию на почту китайской организации.

Предварительное следствие по уголовному делу производилось следственным отделом УФСБ России по Свердловской области. Как сообщила пресс-служба суда, при вынесении приговора суд учел «характер и степень общественной опасности содеянного» и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Господин Крокос отказался комментировать решение суда. Ранее в разговоре с “Ъ-Урал” он заявил о своей невиновности и о намерении доказывать свою правоту в суде.

ООО «Атоммашкомплекс УЭХК» расположено в ЗАТО Новоуральск. Оно образовалось в процессе реструктуризации Уральского электрохимического комбината (УЭХК) — одного из крупнейших в мире предприятий по обогащению урана, входящего в структуру топливной компании ТВЕЛ госкорпорации «Росатом». С 2011 года ООО «АМК УЭХК» является самостоятельным юридическим лицом. Оно проектирует и производит специализированное оборудование, применяемое в атомной отрасли, нефтяной и газовой промышленности.

Михаил Мананников