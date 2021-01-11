Три партии проходят в нижнюю палату парламента Казахстана

Правящая в Казахстане партия «Нур Отан» набрала на парламентских выборах 71,09%, следует из данных ЦИКа. В состав Мажилиса (нижняя палата парламента) также проходят «Ак жол» (10,95%) и «Народная партия Казахстана» (9,1%).

Партии «Ауыл» и «Адал» не преодолели барьер в 7%, они набрали 5,29% и 3,57% соответственно. Явка избирателей составила 63,3%. Окончательные итоги ЦИК Казахстана установит на заседании на основании оригиналов протоколов территориальных избирательных комиссий.

10 января в Алматы прошла несанкционированная акция против парламентских выборов. На нее вышли несколько сотен человек, несколько десятков были задержаны. В этот день в стране также прошли выборы депутатов местных представительных органов власти.