Умерла ректор МГТУ «Станкин» Катаева

Умерла ректор Московского государственного технологического университета «Станкин» 63-летняя Елена Катаева, сообщила пресс-служба Минобрнауки. Эту же информацию подтвердили в ректорате вуза. Причины смерти не уточняются.

«Елена Георгиевна была примером уникального, многогранного человека, добившегося успеха как в технических, так и гуманитарных науках. Талантливый педагог и мудрый наставник, за годы работы в университете Елена Катаева внесла большой вклад в развитие высшего образования, традиций подвижничества и высокого служения государственным интересам. Она всегда хранила верность своим убеждениям и занимала твердую позицию по ключевым вопросам. Человек огромной духовной силы и внутреннего достоинства — такой Елена Катаева навсегда останется в памяти ее родных и близких, коллег и друзей»,— приводит пресс-служба Минобрнауки слова Валерия Фалькова (цитата по «РИА Новости»).

Госпожа Катаева родилась 14 июня 1956 года в Ленинграде. Работала помощником мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, в аппарате правительства и администрации президента, заместителем министра природных ресурсов России, советником генерального директора «Роскосмоса» и на ряде других должностей. На посту ректора МГТУ «Станкин» работала с 2018 года. Кандидат технических наук и доктор политических наук.