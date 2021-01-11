Суд перенес оглашение приговора аспиранту МГУ Мифтахову

Головинский суд Москвы перенес на 18 января оглашение приговора аспиранту МГУ Азату Мифтахову по делу о поджоге офиса «Единой России» (ч. 2 ст. 213 УК РФ: хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). У здания суда собрались около 100 человек, двух человек задержала полиция.

«Оглашение приговора перенесли на 18 января на 12:00»,— сказала адвокат Светлана Сидоркина. По ее словам, оглашение перенесли, так как судья находится на заседании по другому делу. Она также рассказала, что Азата Мифтахова доставили в суд, но не приводили в зал заседания. На оглашение приезжали его родственники.

По оценкам корреспондента “Ъ”, у суда собралось от 70 до 100 человек. Одна женщина начала выкрикивать: «Свободу! Свободу!». После этого ее задержали, посадили в полицейскую машину и увезли. Некоторые из собравшихся также начали выкрикивать: «Свободу! Свободу!». Также у суда задержали фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова после того, как он отказался показать паспорт.

Ранее прокурор просил приговорить Азата Мифтахова к шести годам колонии. Аспирант называл свое дело сфабрикованным. По словам адвоката, другие фигуранты дела — Андрей Ейкин и Елена Горбань — отрицают участие Азата Мифтахова в поджоге. Адвокат также заявила, что обвинение опиралось на показания двух засекреченных свидетелей.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Мосгорсуд оставил под стражей Азата Мифтахова».