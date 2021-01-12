Настоящая Карта мародеров из «Гарри Поттера»

Лукас Риццотто, который сам себя называет «сумасшедшим ученым» и ведет собственный YouTube-канал, решил создать виртуальную «реальность» из волшебного мира «Гарри Поттера».

Чтобы составить «живую» Кару мародеров, Лукас Риццотто арендовал в Великобритании вполне настоящий замок (называя его мини-Хогвартсом) и три недели изучал его поэтажные планы. Каждая мелочь в этом замке потом стала играть свою отдельную роль в Карте мародеров.

В работе ему помогал небольшой беспилотник с видеокамерой — и, разумеется, программа Adobe Photoshop. Впрочем, сперва Лукас Риццотто пытался обойтись просто айпадом, но вышло так криво, что он решил воспользоваться профессиональной программой.

Но главную роль в осуществлении идеи сыграли технологии дополненной реальности. С их помощью Лукас Риццотто сделал практически настоящую интерактивную карту, основанную на совершенно фантастической местности.

И кто теперь может сказать, что маглы не способны к магии?

Виталий Логофет