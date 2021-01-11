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На новогодних праздниках белгородские энергетики поздравили с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны, ветерана Белгородэнерго Николая Шевцова

Четвертого января Николаю Семеновичу Шевцову исполнилось 95 лет, почти 50 из них он посвятил энергетике. Сотрудники «Россети Центр Белгородэнерго» поздравили коллегу с Днем рождения и передали пожелания здоровья и благополучия от работников и ветеранов филиала.


«Вы наш старший товарищ, наша гордость и непререкаемый авторитет, - отметил заместитель генерального директора – директор «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов. - Желаем Вам крепкого здоровья, жизненной энергии, хорошего настроения! Пусть все, кто окружает Вас, дарят только тепло и радость!».

Николай Семенович – уроженец села Микояновка Белгородского района (ныне поселок Октябрьский). 17-летним парнем сразу после освобождения Белгорода попросился на фронт. Ему отказали, но зачислили в батальон по наведению порядка на освобожденной территории. Вместе с такими же ребятами выявлял дезертиров, полицаев, немецких лазутчиков — тех, кто определял для фашистов места бомбардировок важных объектов. В декабре 1943 года был призван в армию. Служил экспедитором на Дальнем Востоке, участвовал в войне с Японией.

В кругу семьи и друзей ветеран вспомнил свои первые шаги в энергетике и объяснил, почему профессия стала всей жизнью.

Школу окончил уже в начале 50-х годов. Поступил в Харьковский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. После работал на Полтавской гидроэлектростанции. Через шесть лет вернулся на родину. В РЭУ «Белгородэнерго» начинал инженером-инспектором по технике безопасности и эксплуатации, возглавлял службу высоковольтных ЛЭП Южных электрических сетей, а затем, вплоть до 1992 года, - службу распределительных сетей.

Николай Семенович награжден двумя боевыми наградами и многими ведомственными. В энергетике региона работал со дня основания, помнит, как начиналась и когда завершилась сплошная электрификация Белгородской области.

Фото: Белгородэнерго


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