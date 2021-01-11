Путин поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии

Президент России Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах в Киргизии. Выборы прошли 10 января, господин Жапаров набрал 79,2% голосов, явка составила 39,75%.

«Россией и Киргизией накоплен большой опыт плодотворного сотрудничества в различных областях, конструктивного взаимодействия в рамках ЕврАзЭс, ОДКБ, СНГ и ШОС. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-киргизских связей»,— говорится в поздравлении господина Путина на сайте Кремля.

По его словам, увеличение связей России и Киргизии отвечает интересам народов этих стран и ведет к упрочению стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе. Президент России отметил, что отношения стран носят характер «стратегического партнерства и союзничества».

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В октябре 2020 года Садыр Жапаров стал премьер-министром страны, за несколько дней до этого сторонники оппозиции освободили его из колонии. После отставки президента Сооронбая Жээнбекова, с 15 октября, господин Жапаров исполнял обязанности президента Киргизии, а в ноябре сложил полномочия, чтобы участвовать в выборах.

Подробнее о выборах — в материале “Ъ” «В президенты — с чистой совестью».