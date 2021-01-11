Главе района Саратовской области грозит увольнение за привлечение учителей к уборке снега

Глава администрации Энгельсского района Саратовской области Алексей Стрельников может быть отстранен от должности за привлечение учителей к уборке снега, сообщил губернатор региона Валерий Радаев.

На своей странице в Instagram господин Радаев написал, что работники образовательных учреждений убирали снег в Парке покорителей космоса. По его словам, к уборке привлечены два педагога. «Главу района Стрельникова предупреждаю — при повторении подобного случая буду ставить вопрос об отстранении от должности. Ошибки повторять нельзя. Это урок всем руководителям. Уборкой территории должны заниматься профильные службы, специалисты, которые за это получают заработную плату»,— заявил Валерий Радаев.

Депутат Госдумы, секретарь саратовского реготделения «Единой России» Николай Панков в своем Telegram-канале «Пара слов» отметил, что Алексею Стрельникову грозит партийное взыскание, которое якобы «поможет принимать правильные решения в пользу людей».

Сергей Петунин, Саратов