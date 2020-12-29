В марте Свердловская область получит 500 тысяч доз вакцины «Спутник V»

В марте 2021 года в Свердловскую область поступит не менее 500 тыс. доз отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил на брифинге заместитель губернатора Павел Креков. Он добавил, что в течение текущей недели в регион должно поступить около 10 тыс. доз вакцины, до конца января — до 60 тыс. доз, в феврале — до 150 тыс. доз.

«Вполне возможно, эта цифра будет увеличиваться, потому что предприятия нарабатывают мощности и начинают работать с большими масштабами», — отметил он.

Кроме того, в ближайшее время область получит 500 экспериментальных доз вакцины центра «Вектор». Неэкспериментально вакцина начнет поставляться с февраля.

На данный момент Свердловская область получила 8 050 доз вакцины, при этом 7,2 тыс. человек привились. С января региональные власти намерены открыть 76 пунктов вакцинации.

С начала пандемии в Свердловской области COVID-19 заразились 57 782 человека. Из них 49 тысяч уже выздоровели, 1 474 пациента скончались.