В Краснодаре из-за коммунальной аварии без отопления остались более 12 тысяч человек

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

В Краснодаре бригада АО «АТЭК» устраняет аварию на сетях теплоснабжения, которая оставила без тепла и горячей воды 151 многоквартирный дом или 12, 5 тыс. человек. Об этом сообщил глава города Евгений Первышов в своем Telegram.

Прорыв произошел ночью в районе улицы Ставропольской, 189/1. Утечка обнаружена на подземной теплотрассе диаметром 500 мм. Район отключения ограничен улицами: им. Шевченко, им. Димитрова, Новороссийская, им. Селезнева, Ставропольская, Старокубанская, Воронежская.

В зону отключения также попали 12 социальных объектов. Мэр Краснодара поручил до конца дня устранить аварию. «Завтра дети выйдут с каникул в сады и школы — нельзя допустить, чтобы в учреждениях не было тепла и горячей воды», - подчеркнул господин Первышов.

Наталья Решетняк