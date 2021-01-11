В Петербурге возобновляют работу музеи и зоопарк

Петербургские музеи и зоопарк с понедельника, 11 января, возобновляют работу. На период новогодних праздников они были закрыты из-за ограничений, введенных городскими властями.

Прекращают действие ограничения на работу выставочных залов и перевозку туристов по экскурсионным маршрутам.

Напомним, что ранее Смольный смягчил введенные ограничения. С 7 декабря в городе смогли открыться театры, а ресторанам и кафе с 4 января разрешили работать до 23 часов. При этом ранее введенный временный запрет на работу фуд-кортов, фуд-плейсов сохраняется.