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На дорогах Татарстана из-за снегопада дежурят 636 единицы техники

В настоящее время на дорогах Татарстана задействованы 636 единицы снегоуборочной техники, в том числе 444 единицы на региональных трассах. Об этом говорится в сообщении Минтранса региона.

Напомним, накануне из-за снегопада в Татарстане приостановили движение межмуниципальных автобусов. В 16:20 оно было возобновлено.

Сегодня, 11 января, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня прогнозируют снег и слабую метель. Температура составит от 14 до 19 градусов мороза. На дорогах образуются снежные заносы и гололедица.

"Ъ-Казань"


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