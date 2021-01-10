В Татарстане остановили движение междугородних автобусов из-за снегопада

В Татарстане сегодня закрыли федеральные трассы для рейсовых автобусов из-за сильного снега, метели, ограниченной видимости.

Как сообщило ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», запрет установлен на период с 10:00 до 17:00 (мск).

В частности, автобусное сообщение было прекращено на многокилометровых участках трасс М-7 (Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа), Р-239 (Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан), Р-241 (Казань - Буинск - Ульяновск) и А-295 (Йошкар-Ола – Зеленодольск).

«Последствия снегопада устраняют около 150 единиц дорожной техники. Организована круглосуточная работа аварийных бригад»,— отмечает «Волго-Вятскуправтодор».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"