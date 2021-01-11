Гендиректор «ВСМПО-Ависма» досрочно покинул свой пост

Генеральный директор ПАО «Корпорация “ВСМПО-Ависма”» Сергей Степанов с 10 января 2021 года досрочно покинул пост. Такое решение было принято на заседании совета директоров 31 декабря, говорится в документах компании, размещенных на сервере раскрытия информации.

«Заместителю председателя совета директоров Михаилу Шелкову подписать от имени ПАО «Корпорация “ВСМПО-Ависма”» соглашение о расторжении трудового договора со Степановым Сергеем Станиславовичем»,— указано в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе корпорации, Сергей Степанов ушел с поста генерального директора по личным причинам. «В его планах уделять больше времени семье и новорожденной дочери. Его работа выпала на период сокращения заказов от авиастроения, а также была связана с организацией промышленного процесса в условиях эпидемиологических ограничений»,— рассказали в «ВСМПО-Ависма».

Новым генеральным директором избран бывший руководитель «Уралкалия» Дмитрий Осипов. Его избрали на срок с 11 января 2021 года по 10 января 2024 года.

«Профессиональные навыки и многолетний опыт Дмитрия Осипова помогут в решении основных задач корпорации: найти и использовать новые возможности для роста, сохранить высокий уровень конкурентоспособности корпорации, обеспечить стабильно высокую стоимость компании для акционеров»,— добавили в пресс-службе корпорации.

Напомним, Сергей Степанов возглавил «ВСМПО-Ависма» 2 июля 2020 года. Он сменил на этом посту Михаила Воеводина, с которого корпорация позже взыскала убытки от невыгодных сделок в размере 1,7 млрд руб.

ПАО «Корпорация “ВСМПО-Ависма”» — один из крупнейших в мире производителей титана. 65% акций принадлежит заместителю главы совета директоров Михаилу Шелкову, 25% плюс одна акция — «Ростеху». До кризиса «ВСМПО-Ависма» обеспечивала до 35% всех потребностей в титане Boeing, 65% спроса AirbusGroup и 100% — Embraer. На фоне обвала авиарынка в результате пандемии корпорация столкнулась с резким падением спроса — план по выпуску товарной титановой продукции в 2020 году сокращен с 39 тыс. до 26,5 тыс. т.