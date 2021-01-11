Качество продукции ММК удостоверит электронная цифровая подпись

В ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» идет тестирование системы подписания электронной цифровой подписью (ЭЦП) сертификатов качества на всю продукцию ПАО «ММК», отгружаемую железнодорожным транспортом (металлопрокат, прочая продукция, средства крепления).



Ожидаемый в ближайшее время отказ ПАО «РЖД» от перевозки с грузом дополнительных сопроводительных документов заставил практически все предприятия на территории России искать альтернативные способы оперативной доставки документации на свою продукцию.

В ходе внедрения системы подписания документов ЭЦП в ПАО «ММК» отрабатываются вопросы, связанные с переходом на безбумажные технологии в оформлении сертификатов качества. Предварительно подписание ЭЦП сертификатов качества в экспериментальном режиме было опробовано на одном из цехов предприятия, затем система была доработана и распространена на всю продукцию ПАО «ММК».

В рамках данного проекта были разработаны и протестированы электронные сервисы по передаче подписанных ЭЦП сертификатов качества клиентам комбината.

Подписанные ЭЦП сертификаты уже доступны на сайте ПАО «ММК». Кроме того, совместно с одним из клиентов компании – ПАО «ЧТПЗ» – разработан отдельный канал передачи сертификатов качества, обеспечивающий оперативное (одновременно с оформлением отгрузки) поступление подписанных документов в информационную систему ПАО «ЧТПЗ». Данный функционал может быть предоставлен и другим клиентам ПАО «ММК».

Переход на безбумажные технологии в части подписания ЭЦП сертификатов качества позволит сократить расход бумаги и других материалов, оптимизировать транспортные перемещения внутри предприятия, связанные с доставкой документов. Клиентам будет легче получить необходимые документы и проверить их подлинность.