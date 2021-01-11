«Работа.ру» назвала самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

В число самых высокооплачиваемых профессий в Москве с зарплатой свыше 150 тыс. руб. в месяц в январе попали зубной техник, ИТ-специалист, репетитор по английскому языку, мастер по ремонту квартир и ведущий бизнес-аналитик, следует из данных сервиса «Работа.ру».

«Одна из самых высоких зарплат в январе доступна зубному технику-керамисту, которому обещают до 250 тыс. руб. в месяц. Специалист должен в совершенстве владеть навыками изготовления металлокерамических и циркониевых коронок»,— говорится в исследовании (цитата по «РИА Новости»).

Репетитор по английскому языку сможет получать до 200 тыс. руб. в месяц в зависимости от количества занятий. Для трудоустройства необходимо свободно владеть английским языком и знать школьную программу, указывают авторы исследования. Мастеру по ремонту квартир предлагают зарплату от 160 тыс. руб. в месяц. В его обязанности могут входить малярные и плиточные работы, косметический ремонт, черновые отделочные, демонтажные, сантехнические работы.

Ведущий бизнес-аналитик с опытом работы от одного года может зарабатывать ежемесячно 150–200 тыс. руб. У него должен быть опыт разработки бизнес-требований на доработку программного обеспечения, составления заданий для разработчиков, навыки разработки бизнес-процессов, бизнес-требований и написания регламентирующих документов.

Специалистам в области IT готовы платить от 150 тыс. руб. Таким сотрудникам предстоит оптимизировать загрузку веб-страниц, работать с аналитикой, разрабатывать код frontend части проекта. У кандидата на должность должен быть опыт работы от года, преимуществом будет свободное владение английским языком.

По данным HeadHunter, во время второй волны пандемии замедлился рост числа вакансий, открытых предприятиями малого и среднего бизнеса. В июле число вакансий выросло на 30% к предшествующему месяцу, в ноябре — на 2%.