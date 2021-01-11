Пелоси назвала Трампа «служанкой» Путина

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси ответила на вопрос журналистов, почему президент Дональд Трамп до сих пор не отреагировал на кибератаку на американские федеральные ведомства. Ранее спецслужбы США допустили причастность России к масштабному взлому. По мнению госпожи Пелоси, бездействие главы Белого дома объясняется тем, что он является «служанкой» президента РФ Владимира Путина.

«Я не знаю, что у русских есть в отношении президента Трампа, будь то личное, политическое или финансовое. Я не знаю, что это <…> Но нет другого объяснения, почему этот президент США ... — служанка (handmaiden.— “Ъ”) Путина»,— сказала спикер нижней палаты Конгресса США в интервью телеканалу CBS.

О хакерской атаке на правительство США американские СМИ сообщили 14 декабря. По их информации, взлому подверглись системы Минфина и Министерства торговли США, его организовали российские хакеры. О вероятной причастности России ко взлому заявили госсекретарь США Майк Помпео, генеральный прокурор Уильям Барри и избранный президент Джо Байден. По информации СМИ, представители Белого дома еще 19 декабря хотели опубликовать заявление о причастности России к атаке, но в последний момент получили приказ отменить публикацию. Кремль обвинения отрицает.

О развитии нового киберскандала — в материале “Ъ” «Дональд Трамп затоптал русский след».