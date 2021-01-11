В Екатеринбурге простятся с бывшим ректором УрГУ Владимиром Третьяковым

В Екатеринбурге в понедельник, 11 января, пройдет церемония прощания с бывшим ректором Уральского госуниверситета (УрГУ) Владимиром Третьяковым. Он скончался 8 января. Траурная церемония состоится в Демидовском зале Уральского федерального университета (УрФУ) на ул. Тургенева, 4 с 11:00 до 13:00. Вход будет организован через первый корпус на проспекте Ленина, 51, выход — через корпус на улице Тургенева, 4.

«Траурные речи не предусмотрены, организована возможность оставить запись в Книге соболезнований в фойе или в электронной Книге памяти на сайте УрФУ. Обязательным является соблюдение требований эпидемиологической безопасности: масочный режим, обработка рук антисептиком, социальная дистанция»,— сообщил медиа-центр УрФУ.

Владимир Третьяков родился 12 декабря 1936 года в Туле. В 1959 году окончил с отличием физико-математический факультет УрГУ, с которым связал всю свою жизнь. Прошел карьерный путь от аспиранта до ректора. Впервые был избран ректором в 1993 году, дважды переизбирался. В 2007 году избран на пост президента УрГУ. Был одним из инициаторов объединения УрГУ и УГТУ-УПИ в единый вуз — Уральский федеральный университет (УрФУ). С 2011 года — советник ректора УрФУ. Автор более 90 научных работ. Областью научных интересов Владимира Третьякова являлся круг задач, вызванных к жизни запросами техники и связанных с проблемами устойчивости, стабилизации и управления динамическими системами. В 2003 году Владимиру Третьякову присвоено звание «Почетный гражданин Екатеринбурга».