Жапаров: главным союзником и партнером Киргизии останется Россия

На президентских выборах в Киргизии, по предварительным данным, побеждает Садыр Жапаров. Политик, который всего четыре месяца назад отбывал тюремный срок, заявил в интервью “Ъ”, что главным внешнеполитическим приоритетом Киргизии по-прежнему будет Россия.

«70 лет мы с Россией жили в СССР, в одном государстве. После распада Советского Союза в течение 30 лет у нас стратегическим партнером, союзником была Россия. Она им и остается,— заявил господин Жапаров.— Почему? Потому что она помогает нам больше, чем другие страны. С остальными государствами — с Америкой, с Китаем — мы будем на взаимовыгодных условиях, на равных условиях будем сотрудничать»,— отметил он.

В интервью “Ъ” господин Жапаров объяснил, с какой целью он инициировал референдум по изменению формы правления в стране с парламентской на президентскую. По его словам, при прежней форме правления «все равно управлял всем президент». «Чужими руками жар загребал, но ни за что не отвечал. Все левые дела совершали руками, например, премьер-министра, а президент оставался чистым,— утверждает господин Жапаров.— Из-за этого мы оказались в кризисном болоте. Поэтому я предлагаю сделать президентское правление. Пусть президент выйдет из тени в открытое пространство и несет за все ответственность. Четко надо прописать полномочия, и пусть президент отвечает за экономику, внутреннюю и внешнюю политику»,— резюмировал политик.

После обработки 97,70% бюллетеней Садыр Жапаров набирает 79,13% голосов, свидетельствуют данные ЦИК Киргизии. Среди участников референдума о смене формы правления 81,01% высказались за то, чтобы Киргизия стала президентской республикой.

О том, как Садыру Жапарову удалось совершить революцию из тюрьмы, читайте в интервью “Ъ”.