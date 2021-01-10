Жапаров лидирует на выборах президента Киргизии

Исполнявший обязанности премьер-министра и президента Киргизии Садыр Жапаров лидирует на досрочных президентских выборах в республике, сообщает ЦИК. По данным обработанных 82,13% бюллетней, он набрал 79,86% голосов. Второе место занимает оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров с 6,47% голосов. На третьем месте с 2% голосов идет Бабыржан Тольбаев.

Кроме того, большинство участников референдума за изменение формы правления в стране проголосовали за президентскую республику. По данным ЦИК, после обработки 50% бюллетеней за выбор этой формы правления высказались 81,4% избирателей.

В выборах президента участвуют 17 кандидатов. Садыр Жапаров стал и.о. президента в октябре 2020 года, после отставки Сооронбая Жээнбекова на фоне протестов в стране. В ноябре и.о. президента сложил с себя полномочия и таким образом обошел конституционный запрет на участие в выборах.

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