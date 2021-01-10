Ярославский адвокат написал генеральному прокурору жалобу на судей

Ярославский адвокат, бывший руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Владимир Зубков обратился с открытым письмом к генеральному прокурору России Игорю Краснову и председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву, сообщил “Ъ”. Обвиняемый в мошенничестве Владимир Зубков жалуется на многочисленные, по его мнению, процессуальные нарушения со стороны ярославских судей. Он настаивает на изменении территориальной подсудности своего уголовного дела.

Уголовное дело в отношении Владимира Зубкова после отмены приговора Костромским областным судом, направили на новое рассмотрение в Заволжский районный суд города Ярославля. По словам адвоката, после возврата материалов «прокуратура Ярославской области без процессуальных оснований забирала уголовное дело из суда, что категорически запрещено законом и свидетельствует о единой позиции суда и государственного обвинения».

Владимир Зубков ходатайствует о повторном рассмотрении своего уголовного дела в суде другого региона.

«30 декабря 2020 года я обратился в Верховный суд с ходатайством об изменении территориальной подсудности, поскольку ярославские судьи, по всей видимости, кровно заинтересованы в том, чтобы уголовное дело не покидало пределы региона, и незаконно отказали в удовлетворении этого заявления. Они, как и я, прекрасно знают, что независимые и беспристрастные судьи из другого субъекта установят истину в моем деле»,— написал господин Зубков. Он попросил генерального прокурора и председателя Верховного суда «обеспечить законное решение вопроса об изменении территориальной подсудности».

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что 29 июня Костромской областной суд отменил обвинительный приговор в отношении Владимира Зубкова и изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде. Находившегося в СИЗО Ярославля Владимир Зубков не сразу выпустили из под стражи, ссылаясь на отсутствие у них необходимых документов. Владимир Зубков объявлял голодовку в знак протеста. Через некоторое время его выпустили из СИЗО.

Уголовное дело в отношении Владимира Зубкова возбуждено в январе 2017 года. Следствие считает, что обвиняемый по поддельным документам хотел похитить у своего бывшего подзащитного 1,5 млн руб. 20 сентября 2019 года в Заволжском районном суде Ярославля его приговорили к четырем годам колонии за мошенничество и фальсификацию документов во время гражданского процесса. Владимир Зубков свою вину не признал.

Антон Антонов