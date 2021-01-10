Консультации с ВОЗ по использованию вакцины «Спутник V» начнутся в конце января

Первые консультации со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по разрешению для использования при ЧС вакцины «Спутник V» пройдут в конце января, заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

«Первые экспертные консультации Всемирной организации здравоохранения по заявке вакцины "Спутник V" на получение разрешения при чрезвычайных обстоятельствах пройдут в режиме онлайн в двадцатых числах января»,— сказал он в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Напомним, в конце декабря первые партии вакцины Pfizer прибыли в страны ЕС. Российская вакцина «Спутник V» пока используется преимущественно на родине, но производители надеются заинтересовать ею и власти других стран.

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