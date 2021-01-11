Пятый этап Кубка мира в Оберхофе (Германия)

Смешанная эстафета (2х6 км + 2х7,5 км). 1. Россия (Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 1:08.21,7 (0 штрафных кругов + 7 доп. патронов). 2. Норвегия — отставание 0,7 секунды (0+7). 3. Франция (12,1; 0+6).
Супермикст (2х6 км + 2х7,5 км). 1. Жюли Симон—Эмильен Жаклен (Франция) — 39.04,8 (0 штрафных кругов + 3 доп. патрона). 2. Ханна Эберг—Себастьян Самуэльссон (Швеция) — отставание — 38,7 (0+5) 3. Йоханнес Бё—Тириль Экхофф (Норвегия) — 43,2 (3+8)… 9. Евгения Павлова—Матвей Елисеев (Россия) — 2.03,5 (2+12).