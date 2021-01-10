Водитель автомобиля погиб после столкновения с фурой в Удмуртии

В Воткинском районе Удмуртии на 32 км автодороги Ижевск – Воткинск сегодня около 13:00 произошло ДТП с участием фуры. Как сообщает первый отдел УГИБДД Удмуртии, водитель автомобиля ВАЗ-2115, 36-летний мужчина, при движении в сторону Воткинска, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «Скания» с полуприцепом, под управлением 40-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2115 получил смертельную травму. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, из-за метели и обильного снегопада в Удмуртии ввели ограничение для движения грузового транспорта и междугородних автобусов.