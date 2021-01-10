В Сочи проводят проверки по фактам несанкционированных концертов

В период новогодних каникул на горнолыжных курортах Сочи выявлены факты несанкционированных концертов, ведутся проверки, сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее в соцсетях появилось видео с концерта популярного рэпера, который прошел в Сочи с нарушением ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

«За нарушение режима повышенной готовности предприятиям общепита выписано штрафов почти на 1 млн руб.», - говорится в сообщении мэрии.

Как писал "Ъ-Кубань", в период новогодних каникул зарезервированный обсерватор и дополнительный ковидный госпиталь Сочи не приняли ни одного пациента. Всего курорт за этот период посетили 270 тыс. туристов.

Наталья Решетняк