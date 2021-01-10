В Сочи обсерватор и ковидный госпиталь не приняли ни одного пациента за 10 дней отдыха

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В период новогодних каникул зарезервированный обсерватор и дополнительный ковидный госпиталь Сочи не приняли ни одного пациента. Всего курорт за этот период посетили 270 тыс. туристов. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский в Telegram.

По его словам, сезон прошел в штатном режиме благодаря накопленному летом опыту работы санаторно-курортной отрасли в условиях пандемии коронавируса, а также благодаря вновь разработанным мерам профилактики. К примеру, на улицах города волонтеры раздали более 10 тыс. медицинских масок, также средства индивидуальной защиты выдавали бесплатно на всех горнолыжных курортах.

Кроме того, по словам господина Копайгородского, за десять дней в Сочи не было допущено ни одной крупной коммунальной аварии. Общественный порядок охраняли 600 полицейских, 350 казаков и 200 представителей общественных формирований. 1300 спасателей тушили природные пожары.

Ожидается, что зимний сезон на курорте может продлиться до мая. В это время в Сочи продолжит работу штаб, который ежедневно будет контролировать ситуацию.

Наталья Решетняк