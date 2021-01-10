ЦИК признал состоявшимся референдум о форме правления в Киргизии

Референдум по определению формы правления в Киргизии состоялся, более 33% избирателей приняли участие в голосовании, сообщил ЦИК республики. Граждане Киргизии могут проголосовать за сохранение парламентской республики, возврат к президентской республике или против всех вариантов.

По данным на сайте ЦИК Киргизии, в голосовании, которое проходит одновременно с досрочными выборами президента, приняли участие 33,08% избирателей. По закону референдум считается состоявшимся, если проголосовали не менее 30% избирателей.

В выборах президента участвуют 17 кандидатов, в том числе Садыр Жапаров, ранее исполнявший обязанности премьер-министра и президента. Господин Жапаров стал и.о. президента в октябре 2020 года, после отставки Сооронбая Жээнбекова на фоне протестов в стране. В ноябре и.о. президента сложил с себя полномочия и таким образом обошел конституционный запрет на участие в выборах.

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