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В Краснодаре упавшее дерево повредило контактную трамвайную сеть

В Краснодаре на улице Клинической огромное дерево под тяжестью снега упало и повредило контактную трамвайную сеть. Об этом сообщается в Instagram МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (КТТУ). 

«Дежурная бригада энергохозяйства нашего предприятия уже устраняет препятствие», - отмечается в сообщении КТТУ.

Как писал "Ъ-Кубань", в Краснодаре 27 спецмашин вышли на расчистку улиц от снега. Техника обрабатывает проезжую часть противогололедными средствами. Жителям города рекомендуют не выезжать на личных автомобилях, а использовать для поездок общественный транспорт.

Наталья Решетняк


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