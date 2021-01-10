43% британцев не хотят видеть Бориса Джонсона премьер-министром

По данным опроса общественного мнения, проведенного Opinium по заказу издания The Observer, только 40% британцев хотят, чтобы Борис Джонсон оставался и дальше премьер-министром. 43% опрошенных высказали мнение, что господину Джонсону следует уйти с поста главы британского правительства. В то же время если учитывать политические взгляды участников опроса, то среди сторонников консерваторов видеть Бориса Джонсона премьер-министром хотят 87%. В целом доля тех, кто одобряет Бориса Джонсона, снизилась на 1% и составляет теперь 37%. Доля тех, кто не одобряет, также выросла на 1%, до 45%.

В опросе, который проводился 6–7 января онлайн, приняли участие чуть более 2 тыс. британцев.

Тот же опрос показал, что в Великобритании выросло число граждан, которые считают, что правительство недостаточно быстро реагировало на ситуацию с коронавирусом: теперь таких 72% (+4%). 64% опрошенных отметили, что предпочли бы иметь «правительство, которое быстро принимает меры для введения локдауна, даже если это означает, что в числе этих мер есть такие, необходимости в которых нет». Только 25% опрошенных высказали мнение, что предпочли бы правительство, которое «делает все возможное, чтобы не вводить локдаун».

В целом действия правительства в условиях пандемии не одобряют 48% британцев, это на 3% больше, чем показывал предыдущий опрос, и это самый высокий показатель неодобрения в этом вопросе с начала ноября.

О ситуации в Великобритании после объявления локдауна в конце декабря — в материале “Ъ FM” «"Раздаются призывы вводить талоны"».

Алена Миклашевская