Сборная Болгарии по биатлону ушла на карантин после тестов на COVID-19

Сборная Болгарии по биатлону была отправлена на карантин в полном составе после того, как в команде было выявлено шесть случаев заражения коронавирусом. Окончательное решение по этому вопросу будут принимать местные власти, сообщили в Международном союзе биатлонистов.

Также по одному положительному результату тестов на COVID-19 получено в сборных Чехии и Японии. Имена заболевших не называются. Этап Кубка мира проходит в немецком Оберхофе.

Перед началом первого этапа были зафиксированы случаи заражения коронавирусом в семи командах, в том числе в сборной России.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Тест на биатлон».