Найдены черные ящики разбившегося в Индонезии самолета

Поисковая группа установила местонахождение двух черных ящиков разбившегося индонезийского самолета Boeing 737-524, сообщил руководитель поисково-спасательного агентства страны Багус Пурухито.

«Мы определили их местоположение по сигналам, исходящим от двух самописцев»,— сказал он на пресс-конференции в воскресенье (цитата по ТАСС). По его словам, в район крушения прибыли судна со специальной техникой, которая должна помочь в поисках.

Вчера, 9 января, в Индонезии разбился Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air. На борту были 62 человека, в том числе 10 детей. Все — индонезийцы. По предварительным данным, они погибли. Самолет пропал с радаров в 10:40 мск, когда летел над Яванским морем. Жители близлежащих островов находили в воде металлические обломки и обрывки ткани.