В США мужчина застрелил четырех человек

В США 32-летний мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибли четыре человека, еще двое были ранены. Подозреваемый умер от ранений, полученных во время задержания, сообщает NBC Chicago.

По данным полиции, Джейсон Найтенгейл убил человека в гараже в Чикаго, потом в жилом доме застрелил охранника и выстрелил в пожилую женщину. Затем он ограбил магазин и застрелил 20-летнего мужчину. После в ресторане в Эванстоне он выстрелил женщине в голову, она умерла от полученных ранений.

Подозреваемый был ранен в результате перестрелки с полицейскими Эванстона. Его доставили в больницу, где он был объявлен мертвым. У полиции пока нет информации о возможных мотивах преступления.