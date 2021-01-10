Конькобежец Юсков пропустит Кубок мира и ЧМ в 2021 году

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков в этом году пропустит Кубок мира и чемпионат мира в нидерландском Херенвене. Это связано с травмой колена спортсмена.

«Это взвешенное решение, которое приняли вместе с тренером и руководством. Как бы я ни мечтал, не смог бы набрать нужную форму к Кубку мира и чемпионату мира. Наверное, мог бы поехать и занять в этом состоянии какое-то десятое место, но это несерьезно. Лучше сейчас спокойно заняться восстановлением»,— сказал Юсков «РИА Новости».

Кубок мира стартует в январе, чемпионат мира — в феврале. В январе также пройдет чемпионат Европы. Участие Юскова в нем не планировалось.