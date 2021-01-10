За сутки в Черноземье COVID-19 подтвердился еще у 1248 человек

Проектный офис информационного центра по коронавирусу в РФ 10 января сообщил о еще 1248 подтвержденных случаях в Черноземье. Общее число заболевших в макрорегионе составило 156,372 тыс. Из них выздоровели уже 136,369 тыс. (712 за последние сутки), и 2660 пациентов умерли (24 за сутки).

Так, в Белгородской области вирус за сутки подтвердился еще у 182 пациентов, а всего в регионе он установлен уже у 23,686 тыс. человек. Новых выздоровевших - 75, а всего - 20,993 тыс., летальных случаев за сутки два, а с начала пандемии уже 280.

В Воронежской области подтвердились еще 390 случаев, а всего уже у 50,105 тыс. граждан. Новых выздоровевших - 161, а всего - 45,043 тыс., умерли за сутки 14 пациентов с коронавирусов, а с начала пандемии уже 1268 жителей региона не перенесли этот недуг.

В Курской области - еще 176 заболевших, всего диагноз подтвержден уже 22,539 тыс. раз. Новых выздоровевших - 108, всего же - 19,912 тыс., не перенесли пандемию за весь ее период 319 пациентов.

В Липецкой области - еще 165 заболевших, всего уже - 17,687 тыс. Новых выздоровевших - 76, а за весь период - 13,056 тыс., летальных случаев за сутки четыре, а всего уже - 294.

В Орловской области - еще 175 заболевших, а всего - 23,101 тыс. Новых выздоровевших - 118, всего - 20,472 тыс., летальных случаев за сутки два, а за весь период - 290.

В Тамбовской области - еще 160 подтвержденных случаев, а всего - 19,254 тыс. Новых выздоровевших сразу 174, всего уже - 16,893 тыс., умерли за сутки два пациента с коронавирусом, за весь период пандемии - уже 209.

В целом за последние сутки COVID-19 подтвердился у 22,851 тыс. жителей 83 регионов РФ, общее число инфицированных в стране превысило 3,401 млн человек. Из них выписаны уже более 2,778 млн (за последние сутки - 24,08 тыс.), но еще 61,837 тыс. граждан болезнь не перенесли (за последние сутки - 456).

Как пандемия изменила туристические потоки в Черноземье, читайте в материале «Ъ».

Андрей Цветков