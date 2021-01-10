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В Сочи установили виновника лесного пожара у аэропорта

В Сочи установили личность виновника лесного пожара, который произошел утром 9 января рядом с аэропортом. Им оказался 36-летний местный житель, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю. Выяснилось, что мужчина решил  сжечь мусор, листву и траву на своем участке. В результате огонь перекинулся в лесной массив. Общая площадь возгорания составила около 400  кв. м.

В отношении виновника ландшафтного пожара составлен административный материал. Мужчине грозит штраф. 

Как писал "Ъ-Кубань", сообщение о лесном пожаре на склоне горы напротив сочинского международного аэропорта поступило в МЧС в 5:47.  В тушении огня было задействовано более 10 человек и 5 единиц техники. В 11.28 пожар удалось ликвидировать.

Наталья Решетняк


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